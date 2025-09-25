São Carlos conquista medalhas na Copa União de Karatê em Araraquara

A equipe Wada representou São Carlos com destaque na Copa União de Karatê, realizada no último sábado (20), no Ginásio Gigantinho, em Araraquara. Com 20 atletas participantes, entre alunos da academia e integrantes de projetos sociais, o grupo demonstrou talento e força, conquistando diversas medalhas para a cidade.
Resultados da equipe Wada
Ricardo Madonia Cordeiro – Campeão no kata
Kallel Barbosa – Campeão no shiai e no kata
Pietra Amaral – Prata no kata e no shiai
Anna Clara – Bronze na luta
Giácomo – Bronze no kata e no shiai
Vitor Henrique – Bronze no kata
Miguel Martins – Prata no kata
Sophia Emanuelly – Ouro no kata
Emilly Fernanda – Ouro no kata e bronze na luta
Matheus Gonçalves Martines – Bronze no kata
A delegação contou com a coordenação técnica do professor Adriano Wada e apoio dos auxiliares técnicos Maurício Merola, Ricardo Madonia e Davi Iamamoto. A arbitragem ficou a cargo de Aníbal Neto. O evento foi organizado pelo professor Fernando Acefe, que recebeu agradecimentos pela iniciativa de fomentar o karatê na região.
Próximo desafio
Após os bons resultados, a equipe Wada já foca na preparação para a Copa São Paulo de Karatê, que será realizada no próximo sábado (27), em Pirassununga.