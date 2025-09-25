(16) 99963-6036
São Carlos conquista medalhas na Copa União de Karatê em Araraquara

25 Set 2025 - 08h25Por Jessica Carvalho R.
A equipe Wada representou São Carlos com destaque na Copa União de Karatê, realizada no último sábado (20), no Ginásio Gigantinho, em Araraquara. Com 20 atletas participantes, entre alunos da academia e integrantes de projetos sociais,  o grupo demonstrou talento e força, conquistando diversas medalhas para a cidade.

Resultados da equipe Wada

Ricardo Madonia Cordeiro – Campeão no kata

Kallel Barbosa – Campeão no shiai e no kata

Pietra Amaral – Prata no kata e no shiai

Anna Clara – Bronze na luta

Giácomo – Bronze no kata e no shiai

Vitor Henrique – Bronze no kata

Miguel Martins – Prata no kata

Sophia Emanuelly – Ouro no kata

Emilly Fernanda – Ouro no kata e bronze na luta

Matheus Gonçalves Martines – Bronze no kata

A delegação contou com a coordenação técnica do professor Adriano Wada e apoio dos auxiliares técnicos Maurício Merola, Ricardo Madonia e Davi Iamamoto. A arbitragem ficou a cargo de Aníbal Neto. O evento foi organizado pelo professor Fernando Acefe, que recebeu agradecimentos pela iniciativa de fomentar o karatê na região.

Próximo desafio

Após os bons resultados, a equipe Wada já foca na preparação para a Copa São Paulo de Karatê, que será realizada no próximo sábado (27), em Pirassununga.

