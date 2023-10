São Carlos conquista duas medalhas nos Abertos do Interior

No karatê, bronze para São Carlos: cidade brilha nos Abertos - Crédito: Miltinho Marchetti

Os atletas que representam a cidade de São Carlos nos Jogos Abertos do Interior conquistaram as duas primeiras medalhas para o município nesta segunda-feira, 9. A competição neste ano é realizada em São José do Rio Preto e envolve todos os campeões e vice-campeões dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo.

As duas medalhas foram de bronze e, em ambas, protagonizadas por equipes femininas. Pela manhã, o tênis de mesa feminino sub-21 ficou com o terceiro lugar na modalidade e, depois, foi a vez do karatê feminino, categoria livre, conseguir chegar ao pódio no kata.

Atual campeã dos Jogos Regionais, São Carlos está representada nos Jogos Abertos, que se encerram no próximo domingo, 15, no atletismo (feminino e masculino), basquete Sub-21 (feminino), boxe (masculino), capoeira (feminino e masculino), ciclismo (masculino), damas (masculino), futsal (feminino), ginástica artística (feminino), ginástica rítmica (feminino), handebol (feminino e masculino), judô (feminino e masculino), karatê (feminino e masculino), natação (masculino), supino (misto), taekwondo (feminino e masculino), tênis Sub-21 (feminino e masculino), tênis de mesa Sub-21 (feminino e masculino), vôlei (masculino), vôlei de praia (masculino) e xadrez (feminino e masculino).

