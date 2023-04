São Carlos conquista a primeira vitória na Copa Paulista

SIGA O SCA NO

Jogadoras da Asf comemoram gol: vitória importante na Copa Paulista - Crédito: Zé_Photografic

Um futsal convincente com direito a dois gols de Gabi e a invencibilidade mantida na Copa Paulista. A Asf São Carlos faz bonito neste início de temporada e mostra força na fase de classificação do torneio.

Mesmo com alguns desfalques, a equipe são-carlense após o empate em casa na estreia diante do Marília AC em 1 a 1, venceu na tarde de sábado, 16, o Fut Fera de Guaratinguetá por 2 a 1 em partida realizada no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

Com o resultado, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço chegou a 4 pontos e vem cumprindo a meta estabelecida pelo comandante.

“Fizemos dois jogos até aqui e ambos em casa. Contra o Fut Fera foi uma partida complicada e o time demorou a encaixar o jogo. O primeiro tempo foi truncado”, disse.

Mas na etapa final, Fabiano disse que o time voltou melhor e através de Gabi abriu 2 a 0. “Somente no final levamos o gol”, mas conseguimos segurar o placar”, disse.

O próximo compromisso da Asf São Carlos na Copa Paulista será sábado, às 16h30, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, contra a Ferroviária, em um clássico regional.

