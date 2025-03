SÃ£o Carlos confirma presenÃ§a na Superliga de Voleibol Adaptado

São Carlos vai buscar títulos na melhor idade e competirá na Superliga de Voleibol Adaptado - Crédito: Divulgação

São Carlos terá representantes no voleibol adaptado em 2025, com equipes em várias categorias, tanto no feminino, como no masculino. As equipes treinam forte e a Superliga de Voleibol Adaptado para a Melhor Idade, promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), divulgou as atividades para a temporada. No Estado de São Paulo a competição é composta por 10 polos regionais que disputarão oito etapas em cada polo.

Destes, sairão os classificados para as séries ouro, prata e bronze na temporada 2025 e em cada uma das três categorias masculinas e três categorias femininas distribuídas nas faixas etárias de 58+, 68+ e 75+. Por curiosidade, existe ainda a categoria 45+, mas São Carlos não está inscrita.

São Carlos disputará este ano, no polo 3, sediado em Ribeirão Preto, no ginásio de esportes da Cava do Bosque.

As equipes são-carlenses disputarão: Fem. 58+ com outras 10 equipes; Masc. 58+ com outras 7 equipes; Fem. 68+ com outras 9 equipes; Masc. 68+ com outras 5 equipes; Fem. 75+ com outras 2 equipes e Masc. 75+ com outras 2 equipes.

Dentre os atletas da cidade, destaca-se Francisco Moura de Salles (Chiquinho) que com seus 86 anos joga na categoria 75+. Dos demais competidores de São Carlos, as equipes contam com atletas de diversas atividades laborais, tais como advogados, professores, donas de casa, comerciantes, motoristas, aposentados de diversas áreas profissionais.

Quem quiser conhecer a modalidade e tenha interesse em treinar, basta comparecer ao ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, nos horários: Feminino - 7h30 e masculino - 9h30.

Leia Também