São Carlos confirma equipes de natação e atletismo no Paresp

Natação de São Carlos no Paresp será representada pela LCN - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, confirmou oficialmente a participação das equipes de natação e atletismo nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo – Paresp 2025. A ação reforça o compromisso da cidade com a inclusão e o fortalecimento do paradesporto.

A equipe de natação ACD (Atletas com Deficiências), representando a Liga Central de Natação (LCN), já está em preparação intensiva. Sob o comando do técnico Mitcho Bianchi, os nadadores se destacam pela garra e determinação. A expectativa é conquistar bons resultados e manter São Carlos em evidência no cenário paralímpico estadual.

No atletismo, a cidade será representada pela equipe ASA. De acordo com o técnico e coordenador, Altair Maradona Pereira, os treinos têm sido intensos e o grupo está focado em alcançar o pódio. “Estamos confiantes de que as medalhas virão para São Carlos. O trabalho tem sido intenso e os resultados serão consequência do esforço e da dedicação de cada atleta”, declarou Maradona.

A edição de 2025 do Paresp promete ser marcada por histórias de superação, emoção e conquistas para os atletas da cidade.

Os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo serão realizados em 5 etapas regionais e 1 final estadual.

As etapas

1ª etapa - 6 a 9 de agosto 2025 – Atletismo e Natação;

2ª etapa - 12 a 14 de setembro 2025 – Atletismo e Natação;

3ª etapa - 19 a 21 de setembro 2025 – Atletismo e Natação;

4ª etapa - 29 de setembro a 01 de outubro 2025 – Atletismo e Natação;

5ª etapa - 1 a 3 de novembro de 2025 – Halterofilismo, Rugby em Cadeira e Vôlei Sentado.

Etapa Final Estadual - 6 a 9 de novembro 2025 – Atletismo e Natação;

Todas as modalidades serão disputadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Outras informações estão disponíveis no site www.esportes.sp.gov.br.

