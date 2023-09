São Carlos Clube A chega a segunda vitória na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Jogadoras do São Carlos Clube A comemoram a segunda vitória na competição - Crédito: Divulgação

O São Carlos Clube A conquistou mais um importante resultado na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Na manhã de domingo, 10, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, superou o Golden Team, de Américo Brasiliense.

Em 1h41 e quatro parciais super equilibradas, as comandadas da técnica Sandra Mara chegaram ao resultado positivo de virada. A equipe comandada pelo técnico Balu saiu na frente ao vencer por 25 a 22. Porém, nos três sets seguintes, com raça e muita superação, a equipe A do Clube chegou a segunda vitória seguida ao fazer 25/20, 25/22 e 26/24.

Desta forma, a equipe conquistou a terceira vitória na competição e chegou aos 7 pontos, com destaque para a central Carol.

São Carlos Clube A: Sílvia, Regina, Fernanda, Vanessa, Roberta, Ana, Flávia, Adriana, Daíza, Cláudia Curty, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Golden Team: Ellen, Luana, tati, Greyce, Dani, Josiane, Egles, Marli, Isabela e Luellen. Técnico: Balu.

Árbitros: Alessandra Borges e Robson Wenzel. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 21 pontos

3. Country Club, 15 pontos

4. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

5. Caaso, 13 pontos

6. UFSCar, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também