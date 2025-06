São Carlos cede empate nos acréscimos e perde chance de vitória em casa

Crédito: arquivo

Em um jogo cheio de emoções no estádio Prof. Luís Augusto de Oliveira, o São Carlos deixou escapar a vitória nos minutos finais e empatou por 2 a 2 com o AD Guarulhos, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão. Com o resultado, o time guarulhense segue na liderança do grupo com 13 pontos, enquanto o São Carlos, que ocupa a quarta colocação com seis pontos, ainda sonha com a classificação para a próxima fase.

Juliano Bernardes abriu o placar para o Guarulhos aos 24 minutos do primeiro tempo, e a equipe visitante ainda teve a vantagem numérica após a expulsão de um jogador do São Carlos antes do intervalo. Mesmo com um a menos, os donos da casa reagiram e viraram o jogo rapidamente no segundo tempo, com Dézin, de pênalti, e Ismael, de cabeça. No entanto, aos 49, Gustavinho empatou para o Guarulhos. Já nos acréscimos, o São Carlos ainda marcou um terceiro gol, mas o lance foi anulado por impedimento, mantendo o placar em 2 a 2.

Grupo 2 da Bezinha

Posição Time Pontos Vitórias Saldo 1º AD Guarulhos 13 4 8 2º Batatais 12 4 -2 3º Flamengo de Guarulhos 6 1 –1 4º São Carlos 6 1 -2 5º Independente de Limeira 4 1 -3

