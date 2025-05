São Carlos busca pódios na 3ª etapa do Paulista de BMX

Compartilhar no facebook

BMX de São Carlos promete empenho e busca por pódios em Indaiatuba - Crédito: Divulgação

A cidade de Indaiatuba recebe os ‘ases’ do guidão para a terceira etapa do Campeonato Paulista de BMX. Os principais pilotos estarão reunidos neste domingo, 18, em busca de vitórias.

Entre as equipes confirmadas está a Pedala São Carlos Racing que irá levar quatro pilotos e a expectativa, de acordo com o representante do time, é trazer ótimos resultados em mais essa etapa.

De acordo com ele, a equipe contará com os atletas:

Helena Gabriela Almeida Carvalho - categoria Girls 5/8 anos

Gustavo Pires Toretti - categoria Boys 11 anos

Pedro Augusto Almeida Carvalho - categoria Boys 14 anos e Cruiser até 16 anos

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - categoria woman 30/39 anos.

“A equipe Pedala São Carlos Racing está muito confiante e sabe que trará bons resultados para nossa cidade no próximo final de semana. Desde já agradecemos a torcida de todos e todos o apoio”, disse Bruno.

