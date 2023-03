São Carlos busca a reabilitação na Superliga B

SIGA O SCA NO

Após quatro derrotas seguidas, São Carlos busca reabilitação na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

A equipe de vôlei feminino de São Carlos tem um importante compromisso nesta sexta-feira, 3, pela Superliga B, quando enfrenta Chapecó pela sétima rodada da fase de classificação. O duelo acontece no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, com início às 19h30.

A equipe tem duas vitórias e quatro derrotas na competição. Na classificação geral, ocupa a 7ª posição, uma colocação preocupante. O técnico são-carlense Alexandre Pan comentou sobre a equipes.

“Estamos fazendo jogos disputados. Infelizmente não estamos conseguindo transferir tudo o que estamos treinando pra dentro de quadra em dias de jogos. Nossa dificuldade em alguns momentos faz com que a equipe não realize alguns fundamentos necessários e torna a partida difícil como aconteceu no último jogo, diante do Curitiba Vôlei”, destaca.

Sobre o jogo e o apoio da torcida: “Temos outro jogo difícil contra Chapecó e precisamos da vitória pra melhorar nossa classificação. Contamos com a torcida de São Carlos para estar no ginásio Milton Olaio nos apoiando em busca de uma vitória”.

O apoio da torcida será fundamental para o jogo. Para isso, a direção do time sorteará durante a partida três camisas oficiais da equipe (uma de treino, uma de jogo e uma de viagem) e uma bola oficial de vôlei. Lembrando que a entrada para o jogo será de um quilo de alimento não perecível.

Leia Também