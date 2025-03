SÃ£o Carlos Bulldogs realiza seletiva para novos atletas

Crédito: Divulgação

O São Carlos Bulldogs está em busca de novos talentos para a temporada 2025. A equipe masculina de flag football realizará uma seletiva na próxima quarta-feira, 12, às 19h30, no campo de futebol da USP, em São Carlos.

A oportunidade é voltada para atletas a partir de 16 anos, independentemente do porte físico. Não é necessário ter experiência prévia no flag football, mas é recomendável que os candidatos tenham interesse por esportes e disposição para treinar e competir.

Durante a avaliação, os participantes passarão por testes físicos e técnicos, incluindo exercícios de velocidade, agilidade e explosão, características essenciais para a modalidade. A recomendação é que os interessados compareçam com roupas leves e chuteira.

O que é Flag Football?

O flag football é uma versão dinâmica do futebol americano, cada vez mais popular no Brasil e no mundo. As regras são similares ao esporte tradicional, mas, em vez de contato físico para derrubar o adversário, os defensores devem retirar uma fita (flag) presa ao cinto do jogador com a posse de bola.

A modalidade permite que atletas de diferentes biotipos se destaquem, sendo uma opção segura e acessível para quem busca um esporte competitivo e estratégico. O flag football tem crescido globalmente e será incluído nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Sobre o São Carlos Bulldogs

Fundado em 2009, o São Carlos Bulldogs consolidou-se como uma das principais equipes de flag football do estado. A equipe masculina foi oficializada em 2013, e, em 2015, a equipe feminina também passou a disputar competições.

O time acumula conquistas expressivas ao longo dos anos: Campeonato Paulista de 2017; Liga Universitária de Futebol Americano em 2014 e 2017 (masculino); e Liga Universitária de Futebol Americano em 2015 (feminino)

Com um histórico de vitórias e desenvolvimento de atletas, o São Carlos Bulldogs segue fortalecendo o flag football na região. Se você busca um novo desafio esportivo, esta é a sua chance de fazer parte da equipe.

