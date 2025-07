São Carlos brilha e conquista três ouros no Paulista de Judô

Equipe são-carlense brilhou e trouxe três ouros para casa - Crédito: Divulgação

Aconteceu sábado, 28, em Aguaí, o Campeonato Paulista Veteranos de Judô. Os combates foram no ginásio poliesportivo Domingos Martucci (Domingão). O evento, oficial, foi organizado pela Federação Paulista de Judô

A competição contou com a participação de cerca de 700 atletas de todo Estado, nas categorias masculino e feminino, acima de 30 anos.

Quatro representantes de São Carlos, da equipe Fábrica de Campeões/SMEsp participaram do evento. Juliana Rodrigues na categoria F4 até 52kg, Paulo Segatelle no M4 até 90kg, Luís Guilherme Pennati no M3 acima de 100kg e Nulian Robson de Souza no M2 até 90kg.

Luís Guilherme Penatti sagrou-se campeão após quatro excelentes lutas, mostrando grande superioridade técnica e física contra seus oponentes, o experiente Paulo Segatelle também conquistou a medalha de ouro após quatro lutas contra intensas, vencendo com supremacia. Juliana Rodrigues sagrou-se campeã após vencer por ippon a adversária de Itapetininga e Nulian Souza acabou perdendo nos detalhes para o atleta da capital.

A equipe segue treinando orientada pelo professor Caio Cunha e o Professor Sebá, visando as competições oficiais do segundo semestre.

