São Carlos atropela São Tomás na estreia na Liga Brasil

Time são-carlense conquistou uma bela vitória na estreia da Liga Brasil - Crédito: Divulgação

Uma vitória inconteste e com autoridade. Assim foi a primeira apresentação da H7 Esportes na Liga Brasil. A equipe de handebol feminino de São Carlos estreou de maneira positiva na noite de sábado, 6, ao bater São Tomás de Aquino por 22 a 14 (14 a 6) no ginásio municipal de esportes Amauri Destro, em Franca.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues comandou a partida e não encontrou muita resistência no adversário.

“Apenas nos minutos iniciais nosso time se complicou. As atletas estavam ansiosas. Mas com o passar do jogo, elas se acalmaram e as jogadas saíram com naturalidade. Considero boa a estreia e demos o primeiro passo em busca do título. Vamos retornar aos treinos e preparar o grupo para os próximos desafios”, disse o jovem técnico são-carlense.

Jogaram pelo H7 Esportes: Bia Fleury, Mariana, Izabela, Júlia Ré, Maria, Fernanda, Ana Clara, Luana, Gabrielly, Bia Lima, Tamara, Tainah, Mabelle, Emmilly e Nurah.

