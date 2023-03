São Carlos anuncia técnico para a Bezinha em 2023

Liz, na apresentação: “Volto com a ideia de fazer um bom trabalho no futebol paulista para alcançar os objetivos do clube” - Crédito: divulgação

Demorou, mas o São Carlos deu a largada para as atividades profissionais em 2023. Na noite desta quarta-feira, 22, o clube revelou que Agnaldo Liz será o novo técnico do São Carlos para o comando da equipe profissional para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 - Segunda Divisão, após realizar bons trabalhos no futebol baiano e conquistar o estadual em 2022 com o Atlético de Alagoinhas.

Em São Paulo, Agnaldo soma passagens por Guarani, Ituano, Catanduvense e Rio Claro. Como atleta, o profissional atuou por diversas regiões do país passando por Figueirense, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, onde conquistou a Libertadores de 1999.

De volta ao futebol paulista após 13 anos, Agnaldo Liz destacou a conversa com o presidente Carlos Antunes e explicou o planejamento para o início de trabalho. “Contente pelo convite de retornar a São Paulo. Volto com a ideia de fazer um bom trabalho no futebol paulista para alcançar os objetivos do clube e viabilizar minha gestão de carreira. Sentimos o presidente motivado para buscar o acesso e viemos ajudar com a nossa experiência. Vamos trazer alguns atletas que já conhecemos, que estejam maturados para ajudar e unir aos jogadores do Sub-20”, disse.

O treinador afirmou também que se sente à vontade na categoria Sub-23 e detalhou os passos das atividades que serão realizadas com os atletas. “O Sub-23 é uma categoria que gosto de trabalhar. Deixei um bom legado nesta categoria no Vitória, onde conseguimos boas revelações, mas tivemos o trabalho interrompido devido a pandemia. Já estamos fazendo avaliações físicas neste começo e desde segunda trabalhando no campo com parte física, técnica e tática para depois definir os amistosos antes da estreia. Vamos ter um elenco bastante forte”, disse.

O São Carlos estreia na competição no dia 22 de abril, às 16h, no estádio municipal Luís Augusto de Oliveira, contra o Mogi Mirim.

