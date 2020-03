São Carlos anuncia dois reforços para o Campeonato Paulista

Jean Rocha que tem em seu currículo passagens pelo Paraná Clube e Rio Branco de Paranaguá/MT - Crédito: Divulgação

A direção do São Carlos FC anunciou no início da tarde desta quinta-feira, 12, mais dois reforços para a Série B do Campeonato Paulista.

Um deles é o lateral direito Jean Rocha que tem em seu currículo passagens pelo Paraná Clube e Rio Branco de Paranaguá/PR.

Outro retorço é o volante e lateral direito Mendonça, que tem passagem pelo futebol sergipano.

O vice-presidente de futebol Marcelo Boldrin informou que o grupo são-carlense para o Paulista ainda não está fechado e novos nomes serão anunciados nos próximos dias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também