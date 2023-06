São Carlos acredita na classificação e quer surpreender o União

SIGA O SCA NO

São Carlos tem um jogo chave na Bezinha e lema é “vencer ou vencer” - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

Em uma situação delicada no grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos tem a partir das 16h deste sábado, 3, mais um compromisso complicado no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com apenas 4 pontos e vindo de quatro derrotas e um empate, tenta a reabilitação. Está em último lugar e na zona da degola para a B2 em 2024 e vai receber o União São João de Araras, terceiro colocado com 9 pontos.

Restam a ser disputados na fase de classificação, mais 12 pontos (quatro jogos) e para que possa fugir do descenso e sonhar com a vaga para a segunda fase, precisa necessariamente da vitória.

O técnico Bersinho estreou em Amparo, no empate em 0 a 0 frente o Mogi e com problemas de atletas suspensos e um grupo reduzido de atleta, montou o time durante os treinos da semana. “Temos que novamente fazer dessa partida como se fosse última cartada”, disse ao São Carlos Agora.

Segundo o treinador, enquanto matematicamente a equipe tiver chances, a meta é somar pontos para assim entrar na zona de classificação e posteriormente respirar para segunda fase. “Essa situação somente os jogos que ainda nos restam poderão mostrar, com bom desempenho e performance de todo grupo. Temos forças e números que nos colocam para acreditar positivamente que podemos”, disse, salientando que o grupo está motivado. “Temos trabalhado para fazer aquilo queremos. Gostamos e fazemos bem. Somente nós aqui dentro clube podemos e queremos reverter essa situação. Vamos buscar unidos sempre um bom resultado”, afirmou.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3

1. XV de Jaú, 13 pontos

2. Grêmio, 11

3. União, 9

4. Independente, 8

5. Mogi Mirim, 4

6. São Carlos, 4

