São Carlos 8 terá torneio de futebol de areia

O domingo, 29, promete ser intenso para os moradores do São Carlos 8, com a realização do 1º Torneio de Futebol de Areia que será realizado em um campo próprio que há no bairro.

A previsão é que oito times participem da competição que começa às 11h e tem término previsto para às 16h30.

Segundo Robert Paine Dias Lima, 29 anos, organizador do torneio, cada equipe terá oito atletas e o sistema de disputa é o eliminatória simples.

“75% da renda arrecadada será destinada para o campeão os 25% restante iremos comprar água para os participantes”, informou Robert. “O campeonato tem como intuito unir a comunidade contra a violência”, salientou.

As inscrições das equipes, bem como maiores informações sobre o torneio de futebol de areia podem ser adquiridas pelo fone 16 99110-6551.

