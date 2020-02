São-carlenses marcam presença na 9ª Volta Ciclística Feminina

São-carlenses mostraram força na primeira competição do ano - Crédito: Flor Carrizo

O final de semana foi bem agitado no Parque Eco-Esportivo Damha, com a realização da 9ª Volta Ciclística Feminina do Brasil e a 14ª Volta Ciclística do Futuro, competição organizada pela Federação Paulista de Ciclismo e que teve o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Em pleno dias de folia, devido ao Carnaval, uma das principais provas de ciclismo contou com a presença das principais atletas do Brasil.

Foram 4 etapas que aconteceram da seguinte forma: sábado pela manhã: Prova de Resistência - 10 voltas no circuito de 5,5km; sábado à tarde: Contrarrelógio Individual - 3 voltas em circuito de 5,26 km; domingo pela manhã: Circuito "Chibarro" - 10 voltas em circuito de 8,58km e Segunda-feira pela manhã: 10 voltas em circuito de 8,26km

São Carlos esteve representado pelos ciclistas Carolliny Almeida Tscherne, Gabriela Morelli e Gabriela Petili.

Carol fez sua reestreia no ciclismo após cinco anos afastada da modalidade. Petili, por sua vez, fez a estreia no ciclismo de estrada, após iniciar na modalidade há apenas 4 meses.

A experiente ciclista Gabriela Morelli obteve a quinta colocação na categoria master.

