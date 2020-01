São-carlenses iniciam temporada em alto estilo e buscam pódio no Mundial de Jiu-Jitsu

Crédito: Marcos Escrivani

No próximo final de semana (sábado, 25 e domingo, 26), o ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo, irá receber atletas de vários países para a disputa do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo.

São Carlos está presente com três atletas que irão representar a equipe CT Coliseu/Nova União. O início da temporada promete ser em grande estilo e em alto rendimento.

Irão em busca do pódio, Vinicius Augusto Defrancisco (faixa marrom, categoria pesado), Fábio Aparecido Rocha da Silva (faixa roxa, peso pluma) e Gustavo Alves Ribeiro (faixa azul juvenil, peso pesado).

O professor Denis Catharina, que orienta os três atletas, está confiante em mandar seus representantes para o Mundial, salientando que estão bem preparados e as chances de estarem entre os melhores é real. “Eles estão em alto nível e muito bem preparados para esse evento”, garantiu.

O atleta Vinicius Augusto fez uma preparação especial e garante que vai em busca da medalha de ouro. Na oportunidade fez questão de salientar o apoio que teve para que pudesse se preparar adequadamente. “Agradeço ao meu técnico e ao parceiro Mangiare Pizzaria que tem me dado todo o suporte necessário”, salientou.

