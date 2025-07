São-carlenses estão no grid do 17º Transcatarina, em Fraiburgo

Principal objetivo do Transcatarina é impulsionar o turismo por meio do off-road (Doni Castilho/DFOTO) -

Um dos maiores encontros do off-road brasileiro, o Transcatarina, começou nesta terça-feira (08) em Fraiburgo (SC), com concentração no Hotel Renar. A 17ª edição do evento atraí participantes de diversas regiões do Brasil e tem como destino a cidade de Jaraguá do Sul (SC), com a grande chegada na Arena Jaraguá, no dia 12 de julho. Também estão no roteiro: Taió, Rio do Sul, Itaiópolis, Rio do Campo, Curitibanos, Otacílio Costa, Rio Negrinho, Indaial, Presidente Getúlio, Doutor Pedrinho e Corupá.

O percurso tem cerca de 800 km entre o Vale dos Imigrantes e o Vale dos Encantados, com direito à muitas aventuras e belos visuais. “O principal objetivo do Transcatarina é impulsionar o turismo por meio do off-road, apresentando as belezas naturais e os pontos turísticos de Santa Catarina, bem como, movimentar a economia das regiões por onde passamos, com a utilização de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e cadeia automotiva e, até mesmo, souvenires. Neste ano, trouxemos diversas cidades diferentes para o nosso roteiro, com novos roteiros e lugares para serem conhecidos. Tenho certeza de que todos vão se apaixonar pela experiência de 2025”, destaca o diretor-geral da SC Racing, Edson João da Costa.

O Transcatarina é formado pelas categorias Turismo Adventure (01, 02 e 03), Passeio Radical (01, 02 e 03) e Expedição.

Em 2025, o grid do Transcatarina conta com aproximadamente 400 pessoas, vindas dez estados e 120 municípios, sendo que de São Carlos, seguem as duplas: Aldoir Roque Sangalli e Rosemeri do Carmo Petri Sangalli, Marcelo Baglio e Fabiana Crnkovic Santiago, Antonio Augusto Baetz Buzatto e Maria Alzimar da Cunha Buzatto, na categoria Expedição, que proporciona uma experiência emocionante feita sob medida para famílias que buscam por diversão e aventura a bordo de seus 4x4 (seja preparado ou não).

Com informações de Isis Moretti ( Liberdade de Idéias)

Leia Também