São-carlenses do H7 Esportes/La Salle enfrenta Araraquara nos Abertos da Juventude

Atletas treinam forte no Hugo Dornfeld: preparação para a temporada - Crédito: Marcos Escrivani

A equipe de handebol feminino H7 Esportes/La Salle encerrou mais uma semana de treinos e de atividades intensivas. Após as atividades de base com intuito de dar o condicionamento ideal para as atletas, sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues, iniciaram as atividades com bola, buscando trabalhar a parte técnica e tática.

Nesta semana, no estádio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, as atletas iniciaram os trabalhos ofensivos e defensivos, com jogadas ensaiadas para coloca-las em prática durante a temporada.

O primeiro desafio será justamente nos Jogos Abertos da Juventude, quando enfrentará Araraquara na casa do adversário. Falta apenas definir o dia, horário e local do jogo.

Já no dia 15 de abril, às 18h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, o jogo da volta.

Quem somar a melhor campanha, se classifica para a fase final que será em junho e reúne as 16 melhores equipes de todo o Estado.

