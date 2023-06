São-carlenses conquistam vice-campeonato paulista de boxe

São-carlenses brilharam no Paulista: dois vice-campeonatos para a cidade - Crédito: Divulgação

O boxe são-carlense brilhou no Campeonato Paulista, quando a equipe Michel Perez Boxing Team esteve presente em Mogi das Cruzes. A competição foi organizada pela Febesp, principal órgão no estado responsável pela modalidade. Em junho foram três rodadas de embates (nos dias 3, 17 e 24, quando aconteceram as finais).

Os são-carlenses Ygor Souza Carraro, 24 anos (categoria peso super pesado +92 kg) e Tainá Cavallaro, 26 anos (peso pesado +81kg) chegaram as finais contra adversários duríssimos.

Ygor enfrentou Elvis Gomes Alves de Lima, do Corinthians, em uma luta muito agitada com o são-carlense buscando a luta o tempo todo, porém o adversário levou a melhor. Ygor ficou com o vice-campeonato paulista.

No confronto da final de Tainá, que enfrentou Kerollaine Evangelista de Oliveira, de Mogi das Cruzes. Após um combate equilibrado e com trocas de golpes, Kerollaine, por pontos, levou a melhor e sagrou-se campeã. Já a são-carlense conquistou um honroso vice-campeonato.

“Terminamos o campeonato com um gostinho de quero mais e vamos trabalhar em busca de melhores resultados”, disse o técnico da dupla de boxeadores são-carlenses, Michel Rodrigues Perez

Perez, em entrevista ao São Carlos Agora informou que a equipe compete desde o ano passado e em 2023 esteve presente em vários campeonatos federados, com conquistas de várias medalhas (ouro, prata e bronze) em várias classes. “Desde o infantil, cadete, juvenil e elite no masculino e feminino em várias categorias de pesos”, observou. “É um trabalho duro e conto com a excelente preparadora física Natália Pereira de Souza Trigo. Trabalhamos de segunda a sábado com a equipe em dois treinos diários e com ajuda de apoiadores que contribuem para o desempenho da equipe desde a parte financeira como mão de obra e vários parceiros que nos patrocinam”, disse.

