São-carlenses conquistam prêmios em provas de revezamento na natação

Destaque especial para o time do revezamento 4x25m medley feminino 280+, formado por Elizabeth Arens (85 anos) nadando o costas, Lúcia Rino (72 anos) nadando o peito, Heloísa Quatrochi (45 anos) nadando o borboleta e Mirjan Schiel (82 anos) nadando o crawl, que levaram o ouro e quebraram o recorde da prova com o tempo de 1m48s89c. O segundo ouro veio no revezamento 4x50m medley feminino 160+, formado pelas nadadoras Ariane Turati no nado costas, Graziele Deriggi no nado peito, Clarissa Avellar no nado crawl e pela técnica e nadadora, que dá nome à equipe, Cristiany Borges no nado borboleta. Destaque ainda para: 4° lugar Equipe 120+ revezamento 4x25m Medley feminino (1m31s80c), Elen Nunes, Jessica Castelan, Camila Mota e Letícia Sanchez; 6° lugar Equipe 200+ revezamento 4x25m Medley masculino (1m30s71c), Luiz Santos (da Equipe Clube Mogiano), Anandsing Dwarkasing, Dacier Almeida e João Valle; 4° lugar Equipe A 160+ revezamento 4x50m Medley feminino (2m59s19c), Cecília Marin, Maria Isabel Piccin, Carolina Garcia e Carla Quatrochi; 11° lugar Equipe 160+ revezamento 4x50m Medley masculino (2m21s24c), Stefano Quatrochi, Maurício Ninomiya, Heitor Cristofoletti (da Spatium Academia) e Gustavo Azevedo.

A técnica Cris Borges comemora os resultados e o empenho da equipe. “Nas provas de revezamento fica nítida a união e parceria do grupo. É maravilhoso treinar essa equipe tão empenhada e partilhar dessa harmonia. Fico muito feliz por fazer parte de tudo isso!". Ressalta ainda que as medalhas, os recordes batidos e as metas pessoais atingidas são admiráveis, porém o verdadeiro valor está no companheirismo, na torcida mútua e no esforço coletivo que inspira cada um a dar o seu melhor no esporte.

O grupo de nadadores da Equipe Cris Borges de Natação em São Carlos tem sido destaque em diversos campeonatos amadores da região, tendo conquistado, no último sábado (20), excelentes resultados também nas provas de revezamento.