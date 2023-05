São-carlenses conquistam pódios no Paulista por Faixas

Time são-carlense fez bonito no Paulista por Faixas - Crédito: Divulgação

A cidade de Itapecerica da Serra foi palco do Campeonato Paulista Por Faixas de Judô, evento da classe adulto, com divisões de branca e amarela, laranja e verde, roxa, marrom e as graduações pretas.

O atrativo da competição é que os campeões nas faixas marrom e preta adquirem o direito de mudar de faixa sem ter que fazer e pagar pelo exame, tendo que fazer somente os cursos obrigatórios.

A equipe Fábrica de Campeões/Smec, sob o comando do técnico Sebá representou a cidade e esteve no pódio em cinco oportunidades. Ao todo, o time são-carlense foi representado por 14 judocas: Caio Andreoli Fornari, Nulian Robson de Souza, Pedro Petrini Moya, Beatriz Trevisan Rodrigues, Luis Guilherme Pennati,

Rafhael Szerman Rodrigues da Silva, Yasmim Borges de Souza, Juliana de Oliveira Rodrigues, Bianca Rafaelly Romano Calabrezi, José Carlos Colombera Neto, Maria Eduarda Bernardes da Silva, Gabriel Faria Machado, Carolina Lancerotti de Deus e Jullya Rocha Castilho.

Segundo Sebá, todos os atletas fizeram o seu melhor, lutaram muito bem, sendo que Juliana Oliveira e Bianca Calabrezi conquistaram a terceira colocação; Pedro Moya após excelentes lutas perdeu nos detalhes na luta final, ficando com a prata e os destaques foram Luís Guilherme Pennati e José Carlos Colombera que conquistaram o ouro em suas categorias demonstrando grande habilidades técnica e condicionamento físico. “Toda equipe se prepara para o próximo desafio que será os Jogos Regionais na cidade de Lençóis Paulista no mês de julho”, disse Sebá. “Os atletas estão sendo treinados e acompanhados pelo professor Caio Satoshi, que voltou para São Carlos após longa temporada treinando e competindo pelas cidades de Bastos e São Caetano do Sul, onde a equipe foi vice-campeã dos Jogos Abertos de 2022. Voltando para cidade natal agora como atleta titular da equipe e auxiliar técnico do professor Sebá, que é seu pai.

