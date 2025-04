São-carlenses confirmam presença em Mundial de Muay Thai

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Lutador são-carlense está otimista em uma boa participação no Mundial de Muay Thai - Crédito: Divulgação

A equipe King Fight School, equipe de alto rendimento de São Carlos, embarca para um dos maiores desafios de sua trajetória: levar os atletas Hendry Dato e Italo Garcia, além do treinador Anderson Machado ao Mundial de Muay Thai da WBC (World Boxing Council). O evento, acontecerá entre os dias 25 e 29 de junho de 2025, em Verona, Itália, e reunirá mais de 600 atletas de 65 países.

Essa será uma oportunidade única para os lutadores são-carlenses representarem o Brasil no cenário internacional, fortalecendo a presença do esporte e destacando o talento local.

Para viabilizar essa participação, a equipe são-carlense está aberta a parcerias e patrocínios. “Convidamos as empresas e empresários da região a se juntarem a nós nesta jornada, colaborando para levarmos o nome de São Carlos ao topo do mundo no Muay Thai”, disse Anderson. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail italo_matheusg@hotmail.com ou pelo telefone (16) 3306-8737.

Leia Também