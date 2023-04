SIGA O SCA NO

No pódio, Sione comemora mais uma conquista - Crédito: Divulgação

A são-carlense Sione Cristiana Banzato conquistou mais um título para o atletismo amador de São Carlos.

Na manhã de domingo, 23, esteve competindo no Circuito Run For Life, no campus da USP, em Pirassununga e após completar o percurso de 5 km, sagrou-se campeã na categoria 50 a 54 anos.

“Fui lá buscar mais troféu para a cidade. Uma corrida muito difícil e tive adversários de muitas cidades”, disse Sione.

