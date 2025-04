São-carlense vence etapa do Hill Climb Brazil em Águas de Lindóia

Gian durante a prova: adrenalina e muita competitividade - Crédito: Divulgação

O são-carlense Gian Santos, 38 anos, brilhou na etapa de abertura Hill Climb Brazil, prova realizada no sábado, 26, no Morro do Mosquito, em Águas de Lindóia/SP. Na categoria tubular, ele sagrou-se campeão e no geral, ficou em 7º lugar entre 22 competidores,

Gian disse que foi a primeira vez que participou do evento e adrenalina foi a mil, pois não sabia como o seu carro iria se comportar. “Mas confesso que fiquei surpreso com resultado”, disse.

No percurso havia cinco subidas e três delas eram valendo. “A cada subida viemos adequando a pilotagem e baixando tempo. O melhor tempo fez com que conquistássemos o título de campeão na categoria tubular e 7º no geral. Um ótimo resultado para um carro construído do zero e competindo em tempo com carros dotados de muita potência e tecnologia”, explicou o são-carlense que é mecânico. “Uma subida, a pista era de alta velocidade com pouca sinuosidade, mas, em alguns pontos era bem técnico e qualquer erro poderia custar segundos preciosos”, emendou.

“Essa vitória dedico a Deus primeiramente porque sem ele nada disso estaria acontecendo, a toda minha família pelo apoio e incentivo incansável, a todos os meus patrocinadores e a nossa querida São Carlos. Obrigado a todos!”, finalizou.

Agora Gian volta a rotina diária e inicia a preparação para a próxima etapa que será em Campinas, nos dias 4 e 5 de julho.

