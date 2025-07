São-carlense vence a corrida Aniversário de Ibaté

Marinaldo, no pódio, recebe o prêmio pela primeira colocação - Crédito: Divulgação

O atleta Marinaldo Ferreira, da Associação São-carlense de Atletismo (ASA), de São Carlos, fez uma excelente prova é fez bonito na corrida Aniversário de Ibaté, realizada na manhã de domingo, 29. A competição de um percurso de 7 km e ficou na primeira colocação na categoria 55/59 anos. No geral, ficou em 15° lugar.

De acordo com o coordenador da ASA, Altair Maradona Pereira, Marinaldo é um atleta, master que está correndo muito bem e na sua categoria sempre está no pódio. “A equipe de São Carlos que é a 6° melhor do Brasil, vai nesse final de semana participar do Paulista Master em São Paulo e tenho certeza que não só, Marinaldo, mas toda a equipe irá representar muito bem a cidade de São Carlos”, disse.

