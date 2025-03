SÃ£o-carlense se prepara para estrear no Kickboxing Profissional

Hooligan Henrique em ação durante combate: em busca do cinturão - Crédito: Divulgação

Uma noite de “combates eletrizantes nunca vistos antes”. Esta é a promessa do Fight Day XV, que acontece neste sábado, 22, a partir das 20h, no CT Força e Equilíbrio, em Ibaté, quando várias lutas profissionais

de Kickboxing "K1" estarão sendo realizadas.

No ‘card’, consta a estreia do lutador são-carlense Hooligan Henrique que encara Natan Santos Souza na categoria peso combinado 75kg, na principal luta do evento e que estará em disputa um cinturão.

Animado e ansioso, Hooligan disse que está se preparando para o combate e promete dar o máximo de si em busca da vitória. “Estou me preparando há dias luta, treinando incansavelmente. Além do corte de peso, me desdobro entre trabalho e treinos. Sou atleta da Academia King Muay Thai e meu treinador Anderson Machado criamos uma estratégia específica para esse combate. Serão 5 rounds de 3 minutos cada. Conheço meu adversário pois, já lutei com o Natan ano passado e perdi por intervenção médica por conta de um ferimento que sofri durante a luta”, disse o são-carlense, salientando que esse combate será uma revanche.

“Estamos estreando no Kickboxing profissional. Natan é um excelente lutador. Praticante e faixa preta no karatê e Taekwondo. Nossa luta é diferente do amador. Será sem uso de caneleiras e capacetes e quantidade de rounds maior. Agradeço meu treinador e toda minha equipe por todo apoio e ajuda que me proporcionaram nessa preparação e espero fazer uma excelente luta e demonstrar tudo que aprendi e aperfeiçoei durante os treinos e que vença o melhor”, disse.

