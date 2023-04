São-carlense pilota para manter ponta na Copa F-Racers

Flavio Neto quer manter a ponta na categoria Novatos e promete acelerar - Crédito: Divulgação

As máquinas vão roncar neste sábado, 29, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, com a realização da terceira etapa da Copa F-Racers que reúne os principais pilotos do Estado de São Paulo. Entre eles, o são-carlense Flávio Neto que lidera a categoria F-Racers.

Esta é, justamente, a meta do piloto: manter a liderança na categoria e também ficar entre os cinco primeiros na classificação geral. Para tanto, a equipe Kel Karts trabalhou forte nos preparativos do kart do são-carlense que ainda intensificou os treinos físicos pelo personal Maycon Douglas.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Flávio não escondeu o otimismo e disse que está focado na prova prevista para a tarde de sábado. “Nas duas primeiras etapas, as metas foram concluídas com êxito. Agora, nesta terceira etapa quero ficar entre os cinco na classificação geral e primeiro em minha categoria. Vou acelerar para manter a liderança do campeonato”, prometeu Flávio.

Na categoria Novatos, Flavio lidera com 23 pontos, seguido por Henrique Pelaquim com 19, Samuel Pommer com 16 e Matheus Luz, com 7 pontos.

Leia Também