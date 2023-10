São-carlense levanta a taça de campeão da Bezinha em 2023

Rafael comemora o acesso a Bezinha: ‘cria’ do Aracy sonha em ser técnico no futebol brasileiro - Crédito: Carol Custanari

O Grêmio pode não ter conseguido o sonhado acesso a Série A3 do Campeonato Paulista em 2024. Porém, um são-carlense nascido no Cidade Aracy sagrou-se campeão na Série B do Campeonato Paulista no União São João de Araras e vai estar no clube na próxima temporada. Trata-se do auxiliar técnico Rafael Bastos, 27 anos.

O União São João foi, curiosamente, o responsável pela eliminação do Grêmio. Nas semifinais da Bezinha, o time ararense venceu o primeiro jogo no estádio municipal Hermínio Ometto por 3 a 1 e levou uma grande vantagem para o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Perdeu por 2 a 1 no segundo jogo. Mas, apesar da derrota, conquistou o comemorado acesso. Nos finais de semana seguinte, disputou o título contra o Catanduva. No primeiro jogo, na casa do adversário, empate sem gols. Na segunda partida, em Araras, uma convincente vitória por 2 a 0 e a festa para levantar o caneco.

Cria do Aracy

São-carlense “da gema”, Rafael Bastos disse com orgulho que nasceu e cresceu no Cidade Aracy e chegou a fazer estágio no Proara, um programa social que é realizado até hoje no bairro e teve como professor, Jhonatas Mendes (Tico), que sempre o apoiou e alimentava o sonho de se tornar jogador.

Posteriormente fez trabalhos na base e no profissional do São Carlos e do Grêmio São-carlense. Inicialmente como analista de desempenho. “Foram vários anos, onde adquiri muita bagagem profissional”, disse.

Em 2023 participou da campanha do São Carlos na Copa São Paulo, com a equipe chegando a segunda fase. Chamou a atenção do União São João de Araras e como analista de desempenho, ao lado do técnico João Batista, ajudou na montagem da equipe que viria a ser campeã da Série B do Campeonato Paulista.

Ficou por um período no clube ararense e foi para o XV de Jaú, e participou da segunda fase da Copinha na equipe, ao lado do técnico Marcos Campagnolo. Após breve passagem, retornou ao União, mas recontratado desta vez como auxiliar técnico e após um brilhante trabalho ao lado da comissão técnica, festejou o título da divisão.

“A experiência que adquiri no União e o acesso a Série A3 enriqueceu meu currículo. Foi uma vivência muito boa em um ambiente que me adaptei rapidamente. Um clube com profissionais qualificados e que trabalham em parceria em prol do União”, disse em entrevista ao São Carlos Agora.

Após o encerramento do campeonato, Rafael disse que recebeu propostas de vários clubes para a próxima temporada. Entretanto vai continuar em Araras. “Serei novamente auxiliar técnico do João Batista no Paulista da Série A3”, antecipou.

Futuro

Rafael disse que sonha alto e irá trabalhar para chegar a ser técnico de grandes clubes brasileiros. Mas isso a médio/longo prazo.

“Hoje estou qualificado com a Licença C da CBF e em 2024, iniciarei os estudos para conseguir a Licença B. Mas não irei parar por ai. Continuarei me empenhando para obter a Licença A e me tornar técnico e poder atuar em todo o Brasil”, finalizou.

