São-carlense Isaque volta a treinar com bola e fica mais próximo de voltar a jogar pelo Fluminense

O meia Isaque em ação pelo Fluminense contra o Madureira: promessa tem vários desafios pela frente - Crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C



Uma das joias da Esquadrilha 07 está perto de voltar ao time do Fluminense. Promovido aos profissionais após o sucesso na base no ano passado, o craque são-carlense Isaque iniciou os treinamentos com bola no gramado e teve o retorno aproximado após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em março. O clube vive a expectativa de que o jovem passe a treinar com o elenco nos próximos dias.



Em dezembro do ano passado, Isaque esteve na redação do SÃO CARLOS AGORA, onde concedeu uma entrevista exclusiva falando de sua relação com São Carlos e sobre sua história vencedora no futebol.

Isaque deixou o campo com dores, durante partida contra o Internacional, pelo Brasileirão sub-20, no dia 19 de março. Após exames, foi diagnosticada a lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito. O tratamento adotado foi conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com previsão de um a dois meses para o retorno.

Ele vinha sendo utilizados nos profissionais, mas desceu para atuar na base durante a pausa para a Data Fifa, para seguir ativo, mas acabou se lesionando. Ele vem fazendo tratamento no CT Carlos Castilho, junto com os profissionais, por estar integrado ao time principal.



Em fevereiro, o Fluminense renovou o contrato de Isaque, considerado pelo clube uma joia de Xerém. O meia completou 18 anos e teve o vínculo ampliado até o final de 2029. Destaque da "Esquadrilha 07", geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado, o jovem está integrado aos profissionais desde o fim de 2024.



Com fama de decidir finais na base, Isaque assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense em maio de 2023, aos 16 anos. O vínculo com o clube era até março de 2028, com multa de € 50 milhões de euros (cerca R$ 300 milhões na cotação atual). Agora, o novo contrato é de cinco temporadas.

