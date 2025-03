São-carlense Isaque sofre lesão e desfalca Fluminense por até dois meses

Isaque assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense em maio de 2023 E vínculo com o clube era até março de 2028, com multa de 50 milhões de euros, cerca R$ 300 milhões na cotação atual - Crédito: Divulgação

A bruxa está solta no tricolor carioca. Depois de ver Riquelme Felipe virar desfalque, o Fluminense tem mais um problema para tratar. O são-carlense Isaque, grande destaque da base e promessa do Fluminense e do futebol brasileiro, foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito.

O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno aos treinamentos entre seis a oito semanas. O tratamento é conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica, de acordo com nota oficial divulgada pelo Fluminense.

Isaque deixou o campo com dores, durante partida contra o Internacional pelo Brasileirão Sub-20, na última quarta-feira, dia 19. Após exames, foi diagnosticada a lesão.

Em fevereiro, o Fluminense renovou o contrato de Isaque, considerado pelo clube uma joia de Xerém. O meia completou 18 anos e teve o vínculo ampliado até o final de 2029. Destaque da "Esquadrilha 07", geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado, o jovem está integrado aos profissionais desde o fim de 2024.

Com fama de decidir finais na base, Isaque assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense em maio de 2023, aos 16 anos. O vínculo com o clube era até março de 2028, com multa de € 50 milhões de euros (cerca R$ 300 milhões na cotação atual). Agora, o novo contrato é de cinco temporadas.

