O meia são-carlense Isaque: ele estava no banco e entrou aos 55 minutos para mudar a história do jogo - Crédito: Fotos: Divulgação/ Shakhtar Donetsk

Graças a um gol do são-carlense Isaque, o Shakhtar Donetsk venceu nesta segunda-feira, 22 de setembro, por 1 a 0 o Zorya Luhansk, pela sexta rodada do Campeonato Ucraniano, e assumiu a liderança da competição. Isaque começou no banco e entrou aos 10 minutos do segundo tempo.

O técnico dos Mineiros, Arda Turan, escalou o time com Riznyk no gol, Matvienko e Bondar como zagueiros centrais, Konoplya e Azarov nas laterais, Kryskiv, Ocheretko e Bondarenko no meio-campo, Pedro Enrique e Pedrinho pelas pontas e Cawan Elias como centroavante.

O primeiro chute simbólico da partida foi dado pelo zagueiro ucraniano Roman Shulgan, soldado da 45ª Brigada de Artilharia Separada, em homenagem ao general Myron Tarnavsky. Desde os primeiros dias de serviço, Tarnavsky atua na linha de frente em Donetsk e atualmente lidera o pelotão de sistemas não tripulados da divisão de reconhecimento de artilharia. Ele recebeu a condecoração do Ministério da Defesa da Ucrânia “Por serviço exemplar”.

O jogo começou movimentado, com as equipes impondo ritmo acelerado desde os minutos iniciais. O Shakhtar foi mais preciso e controlou as ações. Logo na estreia, Cawan Elias recebeu passe da lateral dentro da área e serviu Pedro Enrique, que finalizou para fora. Pouco depois, Bondarenko arriscou da entrada da área e parou em Saputin. Na sequência, Kryskiv também exigiu defesa do goleiro do Zorya, enquanto Riznyk brilhou em um mano a mano com Slyusar. Cawan Elias ainda desperdiçou uma chance clara, chutando por cima, e Kryskiv teve outra oportunidade no fim do primeiro tempo, mas também parou no goleiro adversário.

Gol de Isaque – estreia espetacular e decisiva

No segundo tempo, o panorama não mudou: o Shakhtar seguiu pressionando, enquanto o Zorya apostava na defesa e nos contra-ataques. Matvienko quase abriu o placar em chute forte de fora da área, mas a bola passou rente à trave. Arda Turan promoveu substituições, colocando Marlon Gomez e Isaque em campo.

Logo na sua entrada, Marlon criou chance para Konoplya com um passe de calcanhar, mas a defesa bloqueou. Pouco depois, Isaque interceptou uma jogada e deixou Cawan Elias em boa posição, mas o atacante não aproveitou.

O Zorya ainda respondeu em chute perigoso de Andusic, mas Riznyk fez grande defesa no canto. Até que, aos 87 minutos, Isaque decidiu: dominou pelo lado direito da área e acertou um belo chute cruzado, marcando o seu primeiro gol como profissional com a camisa “laranja e preta”.

Nos minutos finais, o Zorya tentou reagir, mas Matvienko evitou o gol de Janich em cima da linha e garantiu a vitória.

