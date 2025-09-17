São-carlense Isaque faz dois gols na estreia pelo Shakhtar, mas arbitragem anula ambos

Com uma assistência e dois gols anulados, o meia são-carlense Isaque, contratado junto ao Fluminense por 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões), estreou nesta quarta-feira, 17 de setembro, pelo Shakhtar Donetsk. Ele foi decisivo na vitória por 1 a 0 contra o Polissia Stavky, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da Ucrânia. O gol foi marcado pelo ex-santista Lucas Meirelles.
Jogando com a camisa 14, Isaque ficou inconformado com a decisão do árbitro.
“Estou muito satisfeito com a minha estreia e com a vitória. Fizemos uma excelente partida de Copa. Agora é hora de focar no resto das competições. Sobre o gol, teria sido uma estreia dos sonhos marcando pelo Shakhtar, mas infelizmente o árbitro não confirmou. Fiz um gol limpo, a bola não bateu na minha mão. Mas tudo isso ficou para trás agora, e precisamos seguir em frente e aproveitar as novas oportunidades”, afirmou ao canal oficial do clube.
A equipe de Arda Turan jogará a próxima partida na segunda-feira, 22 de setembro, contra o Zorya, pela 6ª rodada da UPL. O jogo acontecerá na Arena Lviv, às 18h.
O Shakhtar enfrentou o time amador Polissia Stavky na partida válida pela Copa da Ucrânia. O técnico Arda Turan escalou Fesiun no gol; Nazaryna e Ghram na zaga; Vinicius Tobias e Faryna nas laterais; Kryskiv, Hlushchenko e Isaque no meio-campo; além do trio de ataque formado por Newertton, Lucas Ferreira e Shved.
Estreia e primeiro gol de Lucas Meirelles
Os mineiros criaram a primeira chance logo aos dois minutos, quando Vinicius Tobias, após tabela com Newertton, chutou rente à trave esquerda. Em seguida, Lucas Ferreira arriscou de longa distância, mas parou nas mãos do goleiro.
Os laranjas e pretos atuaram de forma cautelosa, adaptando-se ao gramado pesado e escorregadio pela chuva no Estádio Yuvileinyi. Vinicius Tobias ainda teve duas chances consecutivas, defendidas por Pazenko. Aos 38 minutos, o atacante Lucas Meirelles estreou ao entrar no lugar de Newertton. Pouco antes do intervalo, abriu o placar: aos 45 minutos, Isaque cobrou escanteio e Meirelles subiu mais alto no primeiro poste para cabecear para a rede – 0 a 1.
Muitas chances e dois gols anulados para Isaque
No segundo tempo, o Shakhtar seguiu no ataque. Shved cabeceou para defesa do goleiro, e Isaque marcou após cruzamento de Vinicius Tobias, mas o gol foi anulado por impedimento. Logo depois, Shved recebeu de Ghram, driblou o goleiro, mas finalizou para fora. Na sequência, Meirelles chutou cruzado, rente à trave.
Aos 61 minutos, Arda Turan promoveu duas mudanças: Bondar e Alisson entraram em campo. O brasileiro quase ampliou em chute de fora da área, defendido por Pazenko.
Aos 74 minutos, Isaque voltou a marcar, completando cruzamento de Vinicius Tobias no segundo poste, mas novamente o árbitro anulou, alegando toque de mão do meia. Os replays mostraram que o lance foi legal e que o gol deveria ter sido validado.
Nos minutos finais, os anfitriões quase empataram em escanteio, com Maksymets desviando para fora. O Shakhtar ainda teve boa oportunidade em bola parada levantada por Vinicius Tobias, mas Nazaryna não conseguiu completar.
Com o 1 a 0, o Shakhtar garantiu a vitória e a classificação.
Placar final:
Polissia Stavky 0 x 1 Shakhtar Donetsk
Local: Estádio Yuvileinyi – Bucha
Público: 580
Gol:
0-1 – Meirelles (45’)
Shakhtar: Fesiun; Vinicius Tobias, Nazaryna (c), Ghram, Faryna; Kryskiv (Bondar, 61’), Hlushchenko, Isaque; Newertton (Meirelles, 38’), Lucas Ferreira, Shved (Alisson, 61’).