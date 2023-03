São-carlense irá disputar torneios de judô sub21 na Alemanha

São-carlense, Mateus integra a seleção brasileira de judô sub21 - Crédito: Divulgação

Neste final de semana, a seleção júnior brasileira participará dos torneios sub21 de Bremen e Bad Blankenburg, na Alemanha, que sediam uma das competições mais tradicionais das categorias de base do judô mundial. É o primeiro passo para testar os atletas brasileiros contra os principais adversários da classe que podem vir a competir no Mundial Júnior deste ano, que acontecerá em Coimbra, Portugal, no período de 4 a 8 de outubro.

A CBJ prevê ainda levar a seleção júnior a outras duas etapas internacionais antes do Mundial: Copa Europeia sub21 de Graz, na Áustria, e a Copa Europeia sub21 de Berlim, na Alemanha.

A CBJ considera essas competições para pontuar no ranking nacional sub-21, que define os selecionados para representar a seleção júnior nas próximas etapas.

São Carlos estará sendo representada nesse importante evento pelo judoca Mateus Kioshi Furuya da Cunha, da categoria até 73kg, que hoje representa o Esporte Clube Pinheiro de São Paulo. O atleta foi convocado pela Confederação Brasileira por ser o atual número um no ranking nacional em sua categoria.

Mateus teve início aos 3 anos de idade nos projetos de Judô da Prefeitura e é filho do técnico de judô de São Carlos, Sebastião Alexandre da Cunha, o Sebá. Está com 19 anos e é a grande promessa do judô brasileiro para as Olimpíadas de 2028.

A lista de convocados está no site da CBJ, link: https://cbj.com.br/noticias/7949/selecao-brasileira-viaja-a-alemanha-para-primeira-competicao-sub-21-do-ano.html

Leia Também