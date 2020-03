São-carlense fica em terceiro no Xtreme de Triathlon

Recaldi ficou em terceiro em sua categoria - Crédito: Divulgação

O Parque Esportivo Dahma São Carlos foi palco sábadom 7 de março, do 11ºº GP Xtreme de Triathlon, uma das mais duras do circuito com 1.000 metros de natação, 100 km de bike e 10 km de corrida e teve a presença dos melhores atletas brasileiros e olímpico inclusive a possível representante do Brasil na próxima olimpíada no Japão, Beatriz Neres Orzechowski. São Carlos teve alguns representantes como o atleta Silvio Recalde que ficou em 3º colocado na sua categoria.

Participantes de 7 estados brasileiros e 20 cidades do estado de São Paulo competiram em São Carlos, com a prova iniciando-se às 12h sob um forte calor.

No trajeto, constou sete subidas do Chibarro, valorizando e dificultando ao máximo a performance dos atletas. Economicamente, o evento trouxe dividendos para São Carlos, com a presença dos familiares dos atletas enchendo restaurantes e hotéis.

