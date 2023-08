São-carlense fica em terceiro na Copa dos Campeões de Supino

Paulo Sérgio durante a competição: terceiro lugar garantido - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos sediou no sábado, 19, um evento que reuniu a elite do estado no supino. As provas foram realizadas em um espaço na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim São Carlos. O são-carlense Paulo Sérgio Batista fez bonito e conquistou pódio.

Estiveram na cidade, aproximadamente 40 competidores, divididos em sete categorias (desde o Júnior até o Open – ambos os sexos) que participaram da 5ª Copa dos Campeões de Powerlifting (Supino).

O evento foi ainda seletiva regional para os Jogos Abertos do Estado de São Paulo e também para o Mundial da Confederação Brasileira de Atletas de Força (Conbrafa e WABDL internacional).

Paulo Sérgio Batista (Paulinho) representante de São Carlos na categoria máster (que foi unificado o peso da categoria), conseguiu uma ótima colocação, ao garantir a terceira colocação.

