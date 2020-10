São-carlense está na seleção brasileira sub-17 de futebol feminino

08 Out 2020 - 07h07

Crédito: Divulgação

A técnica Simone Jatobá convocou segunda-feira, 5, a Seleção Feminina Sub-17 de futebol feminino para um período de preparação visando o Campeonato Sul-Americano. A concentração, que durará três semanas, será dividida em duas partes. A primeira, do dia 10 a dia 16 de outubro, será realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Já do dia 17 a 31, a equipe seguirá as atividades em Pinheiral (RJ).

Para o período de treinos, a técnica Simone Jatobá convocou 28 atletas, em sua maioria atuantes em clubes do futebol nacional. Entre elas, a são-carlense Laura Pigatin. Com 16 anos, ela defende a Ferroviária de Araraquara.

As jogadoras escolhidas pela treinadora retomam o processo de preparação visando o Campeonato Sul-Americano Sub-17, previsto para novembro, no Uruguai.

Assim como na última convocação, em setembro deste ano, a concentração respeitará um rigoroso protocolo sanitário. A Comissão Especial de Médicos da CBF definiu critérios com medidas protetivas a serem executadas durante todo o período, afim de proteger a saúde dos profissionais.

AS CONVOCADAS

GOLEIRAS

Gabriela - S.C Internacional

Stephanie - São Paulo F.C

Laisla Maira - Ferroviária

Awanny Míria - Fortaleza

DEFENSORAS

Ana Clara - São Paulo F.C

Ravena - São Paulo F.C

Sabrina - Santos F.C

Joyce - São Paulo F.C

Patrícia - Chapecoense

Isabelle - Ferroviária

Ana Beatriz - Santos F.C

Tarciane - Fluminense

MEIO-CAMPISTAS

Laura - Santos F.C

Kaylane - Flamengo

Luany – Fluminense

Laura Pigatin - Ferroviária

Analuyza - Santos F.C

Gabrielly Louvain - Botafogo

Manuela - São Paulo F.C

Milene - S.C Internacional

Giulia - Minas Brasília

ATACANTES

Nicole - Santos F.C

Ana Beatriz - S.C Internacional

Isabelle - São Paulo F.C

Giovanna - Santos F.C

Maria Eduarda - AD Centro Olímpico

Raissa - Ferroviária

Giovanna - São Paulo F.C

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também