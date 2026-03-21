(16) 99963-6036
domingo, 22 de marÃ§o de 2026
Esportes

SÃ£o-Carlense empata sem gols na estreia de novo treinador e sobe na tabela

22 Mar 2026 - 06h09Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
SÃ£o-Carlense empata sem gols na estreia de novo treinador e sobe na tabela - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

 

O Grêmio Desportivo São-Carlense ficou no empate em 0 a 0 com o Penapolense, em partida disputada no estádio Luisão, marcando a estreia do treinador Danilo Sacramento no comando da equipe.

Apesar de não balançar as redes, o resultado garantiu um ponto importante para o time de São Carlos, que subiu uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o 6º lugar, com 19 pontos.

A equipe volta a campo no próximo dia 25 de março, às 15h, quando enfrenta o Jacareí Atlético Clube fora de casa, em mais um desafio pela competição.

Leia TambÃ©m

Jeesp abre inscriÃ§Ãµes para 15 modalidades da Etapa III
Jogos escolares14h52 - 21 Mar 2026

Jeesp abre inscriÃ§Ãµes para 15 modalidades da Etapa III

Danilo Sacramento estreia no comando do GrÃªmio em duelo contra o Penapolense neste sÃ¡bado
Esportes08h10 - 21 Mar 2026

Danilo Sacramento estreia no comando do GrÃªmio em duelo contra o Penapolense neste sÃ¡bado

Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense
Esportes18h02 - 19 Mar 2026

Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos
Futebol 17h09 - 19 Mar 2026

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart
Esportes15h56 - 19 Mar 2026

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart

Ãšltimas NotÃ­cias