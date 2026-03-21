SÃ£o-Carlense empata sem gols na estreia de novo treinador e sobe na tabela

CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

O Grêmio Desportivo São-Carlense ficou no empate em 0 a 0 com o Penapolense, em partida disputada no estádio Luisão, marcando a estreia do treinador Danilo Sacramento no comando da equipe.

Apesar de não balançar as redes, o resultado garantiu um ponto importante para o time de São Carlos, que subiu uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o 6º lugar, com 19 pontos.

A equipe volta a campo no próximo dia 25 de março, às 15h, quando enfrenta o Jacareí Atlético Clube fora de casa, em mais um desafio pela competição.

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