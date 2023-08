São-carlense é terceiro colocado no Rally dos Sertões

Markinhos durante o rali: “uma experiência surreal. Lugares lindos e ao mesmo tempo vilarejos no meio do nada” - Crédito: Divulgação

Um prólogo e mais oito etapas. Três estados brasileiros. Oito dias de prova, além de 4 mil quilômetros em terreno acidentado. Assim foi o Rally dos Sertões, que teve a largada no dia 11 de agosto em Petrolina (Pernambuco) e com passagens por Xique-Xique (Bahia), Crato, Sobral e Cruz (Ceará) para, no dia 19 de agosto, terminar na Praia do Preá (também no Ceará).

Na principal competição off-road do país, o são-carlense Markinhos Moraes esteve presente na categoria Moto Brasil (até 300 cilindradas). No total, foram 43 motos divididas em várias categorias e conquistou a terceira colocação.

Com uma preparação física intensa, além de treinos de motocross e bike, Markinhos disputou o rali pela primeira vez. Porém, em entrevista ao São Carlos Agora, salientou que não teve atividades específicas para participar da competição, como navegação de GPS. “Foi tudo muito em cima da hora. Fui aprendendo isso lá, no rali mesmo, no dia a dia”, disse, salientando que a competição off-road foi totalmente diferente do que estava acostumado, que são as competições de motocross. “Por ser todo dia e muita quilometragem, pode acontecer de tudo. Então o foco desse ano seria terminar e aprender como funciona um rali. Ainda mais com uma moto nacional que tem suas limitações”, disse.

Porém, ao completar o percurso de 4 mil kms e conseguir um pódio, o são-carlense disse que a sensação era “muito legal ao término de cada etapa. De superação mesmo. O trabalho de toda equipe de apoio, mecânico, etc. La é tudo muito corrido. Dorme de 2 a 3 horas por dia só. Tem um ditado que os pilotos usam lá: dorme quando pode, come quando pode porque não sabemos o que vai acontecer depois (risos)”.

Apesar de todas as dificuldades e a satisfação por cumprir a prova e com uma conquista relevante, Markinhos disse que a experiência surreal. “Lugares lindos e ao mesmo tempo vilarejos no meio do nada, onde pessoas vivem sem o mínimo de condições. Então tudo isso faz sentir um turbilhão de sensações”, salientou.

O são-carlense afirmou que os próximos passos é continuar com o motocross, pois esse ano não há mais nenhuma etapa de rali. “No próximo ano espero fazer o campeonato todo de rali, desde o Jalapão até o Sertões”, finalizou.

Leia Também