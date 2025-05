São-carlense é o 5º colocado no Brasileiro de Boxe

Em 2025, além do título paulista, Gustavo comemorou o quinto lugar no Brasileiro de boxe - Crédito: Divulgação

O são-carlense Gustavo Borges Sales, de apenas 22 anos, brilha no cenário nacional do pugilismo. Treinado por Valderei Sales, que além de técnico, é seu pai, ele conquistou pela sexta vez consecutiva o título de campeão paulista e mais recentemente ficou em quinto lugar no campeonato brasileiro de boxe.

Para se consagrar na modalidade e estar na elite do pugilismo do país, Gustavo fez cinco lutas oficiais. Em abril, na região da Cohab, em São Paulo, sagrou-se hexacampeão paulista na categoria até 80 quilos. “Foram 3 lutas difíceis na qual enfrentei atletas que foram campeões brasileiros em 2024 e que fazem parte da seleção brasileira reserva”, disse.

Ao conquistar o título, Gustavo garantiu a presença no Brasileiro. Mas, por problemas com a Federação Paulista na inscrição, acabou sendo inscrito em uma categoria acima da sua e teve que lutar o Brasileiro na categoria até 90 quilos.

“Eu já vinha me preparando, independente de adversário ou categoria, porém foi um choque ir para esta categoria porque teria que ficar mais pesado em muito pouco tempo e poderia afetar o condicionamento, além do medo de uma categoria nova, pois o peso da mão dos adversários é diferente. Mas fui focado do mesmo jeito”, disse.

Desta forma, em Foz do Iguaçu/PR, no dia 1º de maio, viajou para disputar a competição de Boxe. Após 20h de viagem, se acomodou na cidade paranaense e iniciou os preparativos. “Ainda levei um susto, já que iria precisar engordar 4 quilos em dois dias para alcançar o mínimo da categoria”, explicou.

Com esforço, o são-carlense conseguiu atender as exigências e no domingo, 3, na primeira luta, enfrenou um atleta de Pernambuco e dominou o combate, vencendo o adversário. “Foi um alivio tirar a ansiedade e estrear bem numa categoria nova, ainda mais num campeonato de nível tão alto”, disse. Na segunda luta, contra um atleta da Paraíba, pelas quartas de final, acabou derrotado. O adversário faz parte da Seleção Brasileira reserva. “Tive dificuldades pelo fato dele ter uma maior estatura. Me empenhei, mas encerrei minha participação e fiquei em quinto lugar”, disse.

De acordo com Gustavo, participar do Campeonato Brasileiro é a meta de todo pugilista, pois abrirá portas para seleção brasileira e Forças Armadas. “Então só de ser o melhor do meu estado e poder ir para o campeonato já foi tamanha felicidade. Ainda mais quando não fui na minha categoria, aquela que luto, mas ainda sim pude mostrar o meu trabalho. Eu venho me preparando desde o começo do ano para buscar essa oportunidade, eu e meu pai que também é meu técnico fizemos um plano de trabalho para conseguir buscar isso. Não posso reclamar do meu resultado, mas ainda não conquistei e nem cheguei aonde quero, então seguirei trabalhando e me preparando. Ainda não me tornei o melhor do Brasil então não posso parar”, finalizou o são-carlense.

Leia Também