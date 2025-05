São-carlense é campeão de futebol em Escola dos Estados Unidos

O são-carlense Vitinho Robazza: ele foi um dos destaques do time com 18 gols e 16 assistências em 20 jogos - Crédito: arquivo pessoal

O são-carlense Vitor Breseghelo Robazza, mais conhecido como “Vitinho”, foi campeão do estado do Tennessee pela Escola Grace Christian Academy da cidade de Knoxville, fazendo o primeiro gol da final. Vitinho foi um dos destaques do time com 18 gols, e16 assistências em 20 jogos;

Vitinho, começou no futebol na Multisport com apenas 5 anos. Com 6 anos foi para o Salesianos treinar com o professor Lincoln César Benite. Lá ele permaneceu até os 16 anos. O atacante ainda jogou também pelo São Carlos Clube com o professor Renato Fazan e pelo time do Parque Fehr com o professor Marcelo. Em janeiro deste ano e com 17 anos, foi para os Estados Unidos para estudar e jogar Futebol.

