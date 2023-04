São-carlense é bronze em maratona aquática

Marmo durante a premiação: nadador ficou com a terceira melhor marca na competição aquática - Crédito: Divulgação

O nadador são-carlense Carlos Renato Marmo conquistou a medalha de bronze na maratona aquática Volta Norte da Ilha do Mel, no Paraná, com extensão de 23 km. A prova aconteceu na manhã de sábado, 16 e cruzou a linha de chegada em 3º lugar.

De acordo com Marmo, a prova consiste no contorno norte da Ilha do Mel. A prova está em sua 7ª edição e a entrada de uma frente fria no sul do país no final de semana trouxe muito vento e chuva, o que deixou o mar agitado para os atletas, que tiveram que se superar e contornar o que a natureza reservou-lhes.

Por ser uma prova de longa distância e em condições árduas, 25 nadadores (homens e mulheres) partiram para o contorno de 23 km. A competição também abrangia as distâncias menores de 13 km e 7 km, num total de 32 participantes.

“Fiz o 3º tempo dentre os homens, num total de 5 horas e 6 minutos, para a distância de 23 km”, disse. Julio Cesar Birkner (Lira Tênis Clube Florianópolis/SC) ficou em 1º (4h49min) seguido de Wanderley Santos (Yellowcap Sport Club São Paulo/SP) em 2º (4h56min). A competição é realizada pela www.correrenadar.com.br, organizadora de eventos de natação em águas abertas e corrida nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

Segundo Marmo, a Ilha do Mel é uma reserva ambiental com acesso controlado e características únicas quando à fauna e flora. No local há a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres (1769) e o Farol das Concgas (1870), que tornam o desafio uma combinação de natureza e história.

“Após a participação na Maratona 14 Bis (Bertioga-Guarujá) em novembro do ano passado, continuei com os treinamentos sob supervisão do técnico Glauco Rangel, visando manter o condicionamento para a prova da Ilha do Mel. Os volumes semanais foram entre 25 a 30 km de treino de natação acrescidos de musculação e exercícios funcionais para condicionamento físico em academia”, revelou.

