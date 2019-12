São-carlense desequilibra, marca três e ajuda equipe a estar na final do Mundial; agora, o Barcelona

Crédito: Divulgação

Estar há poucas horas do jogo tão sonhado, um sonho que se realiza para atletas, pais e familiares dos são-carlenses Vicenzo Martins e João André Flechinha Alcântara e todos amigos, professores e direção do Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle, pois estarão enfrentando o Barcelona na final do World Futsal Cup Sub11, que está sendo realizado na Espanha.

Na semifinal realizada na tarde de domingo, 29, contra o DC Hyper, de Washington/EUA, o Sports & Cia, onde jogam os dois são-carlenses, venceu por 4 a 2, com atuação destacada de Flechinha, autor de três gols.

A SEMIFINAL

Tudo indicava que seria um jogo de alto nível e teste para cardíaco frente o DC Hyper, mas Flechinha logo no início marcou dois gols, passando uma pressão imensa ao adversário, que no primeiro tempo não conseguiu implantar esquema de jogo. Ainda na etapa inicial, Flechinha fez o terceiro gol.

No segundo tempo equipe americana veio com tudo e na troca dos quartetos acabaram fazendo um gol e continuaram a pressionar, mas com a volta do quarteto titular a equipe brasileira ampliou o placar e a cinco minutos do final o DC Hyper utilizou o goleiro linha e marcou o segundo segundo gol, mas os atletas brasileiros mantiveram a calma e conquistaram vaga para final.

Vicenzo, destaque na marcação forte e precisa, realizando leitura perfeita do jogo e Flechinha sendo matador. Assim os são-carlenses contribuíram para a vitória.

Na outra semifinal o Barcelona venceu de virada por o Jaraguá do Sul por 3 a 1.

DESAFIO CHAMADO BARCELONA

Nesta segunda-feira, 30, o Sports&Cia, onde os atletas são- carlenses fazem parte, entram em quadra para a grande final, quando encara uma das melhores equipes do mundo: o Barcelona e na Espanha, o que dificulta muito mais.

“Foram muitos dias de jogos seguidos, até dois no mesmo dia, mas a equipe está bem preparada para a final, que promete ser um jogo inesquecível para todos”, disse Renato Natella, que revelou os talentos de São Carlos.

A equipe brasileira chega invicta com quatro jogos e quatro vitórias. Já o Barcelona teve um tropeço na primeira fase e tem três vitórias e uma derrota.

Após a conquista da vaga para a final, os atletas estavam eufóricos, mas de olho na final e os familiares que estão longe de seus filhos, mostram muita felicidade e orgulho de seus pequenos atletas.

Vicenzo e Flechinha há poucas horas de fazer história, sendo campeões mundiais com apenas 11 anos, representam dignamente o futsal brasileiro e de São Carlos.

“Que isso possa servir de incentivo a todos que também busquem seus objetivos, que tudo é possível, quando você tem dedicação e comprometimento. Chegar à final já é uma grandiosa conquista, mas iremos em busca do Título Mundial, dizem os atletas, após o jogo”, disse Natella.

