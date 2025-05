São-carlense conquista título no Open Ajinomoto de Judô e se destaca no cenário estadual

Compartilhar no facebook

Arthur no pódio: mais um título para sua vitória carreira no judô - Crédito: Divulgação

A Federação Paulista de Judô realizou sábado, 26, em São Bernardo do Campo, o Open Ajinomoto, um dos principais eventos do calendário estadual da modalidade, reunindo cerca de 1.200 atletas nas categorias sub15, sub18, sub21 e sênior.

O evento contou com a presença de dirigentes da Federação Paulista e de renomados medalhistas olímpicos, como Rafael Silva (Baby), Douglas Vieira e Carlos Honorato.

Os professores Sebá e Caio Cunha, da Fábrica de Campeões acompanharam três atletas de São Carlos: Matheus Rurali (sub21, até 81 kg), Mayrha Lucato (sênior, até 63 kg) e Arthur Occhiena Floreto Bassi (sub18, até 90 kg).

Matheus realizou duas excelentes lutas, mas foi eliminado pelo atleta do Clube Paineiras, que conquistou o título. Mayrha perdeu na disputa pelo terceiro lugar por detalhes. O destaque da equipe foi o Arthur, que se sagrou campeão após vencer quatro duras lutas.

Arthur, que iniciou no projeto da Fábrica de Campeões aos 9 anos e atualmente é faixa marrom, tem demonstrado um excelente desempenho. Neste ano, foi vice-campeão na seletiva para o brasileiro regional e no inter-regional.

Há um mês, Arthur foi convidado a treinar no Centro de Excelência, em São Bernardo do Campo. Com esse título, consolidou-se como um dos melhores atletas de São Paulo em sua categoria.

