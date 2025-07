São-carlense conquista dois títulos no 24° Paulistão de Supino e Levantamento Terra

Ao lado da filha, Rodolfo comemora títulos estaduais - Crédito: Divulgação

O são-carlense Rodolfo Macedo de Oliveira, 41 anos, que atualmente representa a cidade de Itirapina, brilhou no 24° Paulistão Walter lapes Power Biceps de Supino e Levantamento Terra, realizado no dia 14 de junho, no Balneário Termas de Ibirá.

Ele competiu na categoria Master 1 (40 a 50 anos), com peso corporal de 90 a 100 quilos e sagrou-se campeão no supino ao levantar 170 kg e no levantamento terra ao levantar 185 kg.

O evento teve a realização e organização da Confabra (Confederação Brasileira de Atletas de Força e FPLBI (Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior) e reuniu delegações de 32 cidades superando a marca de 100 atletas participantes com idade entre 13 e 81 anos.

De acordo com Rodolfo, a competição foi seletiva para o 19° Mundial - Mister Olímpia, que será realizado nos dias 18 e 19 de outubro em São Paulo.

Sobre as expressivas conquistas, o atleta afirmou que o Paulistão teve um excelente nível técnico e reuniu atletas de qualidade. “Fiquei muito feliz com o resultado da competição. Agradeço a Deus e a todos que acreditam no meu trabalho, principalmente meus parceiros, que me apoiam e me incentivam, além de participarem ativamente das minhas conquistas”, disse.

O próximo evento onde Rodolfo estará presente, será o 24° Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 16 de agosto na cidade paulista de Porto Ferreira.

