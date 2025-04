São-carlense conquista dois títulos na 26ª Copa Catanduva de Supino e Levantamento Terra

No pódio com a filha Manu, Rodolfo comemora as duas conquistas na Copa Catanduva de Supino e Levantamento Terra - Crédito: Divulgação

O são-carlense Rodolfo Macedo de Oliveira, 41 anos, que reside com a família em Itirapina e representa a cidade em competições regionais, estaduais e nacionais, teve uma dupla conquista na 26ª Copa Catanduva de Power Bíceps – Supino e Levantamento Terra, realizada sábado, 12, ginásio de esportes Inclusão Social, em Catanduva.

Rodolfo, que retorna às atividades de alto rendimento após 15 anos, competiu na categoria Master 1 (40 a 50 anos - 90 a 100 quilos nas modalidades Supino e Levantamento Terra e sagrou-se campeão em ambas.

No Supino, Rodolfo levantou 170 quilos e no Levantamento Terra, 180 quilos. A competição em Catanduva foi realizada pela Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FPLBI) e Confederação Brasileira de Atletas de Força (Conbrafa), com apoio da Prefeitura local.

De acordo com Rodolfo, participaram da competição mais de 100 atletas do interior paulista, de cidades como Rio Claro, Penápolis, Marília, Conchal, São José do Rio Preto, Leme, Itirapina, Osasco, entre outros.

Só comemorar

Feliz com o retorno às competições e com as conquistas, Rodolfo não escondeu a sua satisfação pelos resultados obtidos, após os treinos preparatórios.

“Sou natural de São Carlos, mas hoje defendo Itirapina, onde resido e onde tenho recebido apoio neste meu retorno. Voltei a treinar por incentivo da minha família e estou muito feliz pela atitude”, explicou, salientando que a filha Emanuely ajudou em sua preparação e contou com o auxílio da esposa Fernanda. “Dedico o título a minha família. Principalmente a minha filha e esposa”, disse.

Rodolfo explicou que o esporte sempre esteve ligado à sua vida, iniciando as atividades ainda em 2001 com o boxe. Passou por outras modalidades esportivas até chegar ao Supino e Levantamento Terra.

“Estou retornando às competições após 15 anos sem treinar por motivos pessoais e profissionais. Competi de 2007 a 2010 nas categorias júnior e adulta. Neste período consegui 25 títulos nas modalidades Supino e Levantamento Terra. Entre eles, os que considero mais expressivos são quatro títulos de campeão brasileiro, além de um sul-americano e campeão na Copa do Mundo”, finalizou o são-carlense e também agora itirapinense Rodolfo.

Mais desafios

Após as conquistas em Catanduva, Rodolfo continua os treinos e já foca os próximos desafios que acontecerão nos próximos meses.

A primeira é a seletiva para o Campeonato Mundial, que acontece no dia 14 de junho, durante o 24º Paulistão que homenageia Walter Lopes e deverá acontecer em Porto Ferreira ou Marília. “Falta definir o local”, explicou.

Posteriormente, caso consiga qualificação, Rodolfo deverá estar presente no 19º Campeonato Mundial - Mister Olímpia que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro, em São Paulo.

