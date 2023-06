São-carlense conquista cinco títulos em evento de fisiculturismo em São Paulo

Iara com as conquistas nos campeonatos: debut dourado para a são-carlense - Crédito: Colaborador SCA

A são-carlense Iara da Silva Pereira, 35 anos, foi o principal destaque no Campeonato Estreantes e Campeonato Paulista, promovidos pela Federação Paulista de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB), filiada a IFBB Brasil.

No Teatro Ítalo Brasileiro, em São Paulo, competiu por dois dias (sábado, 9 e domingo, 10) e conquistou cinco títulos em seu debut em eventos de alto rendimento.

Iara integra a equipe são-carlense ND Team e tem como treinador, Neto Donatti. Além da são-carlense, competiram ainda Sandro Rodriguez, Cainã Nicolletti e Júnior Vich que representaram São Carlos e Igor Andreolli, de Itirapina.

Apesar de inexperiente em eventos que reuniu competidores de todo o Estado, Iara brilhou. No primeiro dia de competições, no Campeonato Estreantes, foi três vezes campeã: Master, Open A e Overall. Já no Paulista, ocorrido no dia seguinte, mais dois títulos: Master o Open A.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Iara não escondeu a satisfação. “Comecei a interessar pelo fisiculturismo há uns três anos, durante a pandemia da Covid-19. Estava em casa, vida sedentária. A insatisfação pessoal era grande. Foi quando comecei a me interessar pelo esporte e maturei a vontade. Comecei a me dedicar e treinar em casa. Me apaixonei pela modalidade esportiva e há um ano e meio comecei a praticar atividades mais específicas”, disse. “Foi aqui que liguei o chip para disputar o que treinei em um palco”, emendou.

Desde então passou a integrar a equipe ND e ser treinada por Neto Donatti. Durante o dia realizava suas atividades profissionais e à noite, por aproximadamente duas horas, atividades intensas em planilhas diárias passadas pelo seu técnico.

“Passei a modelar meu corpo com treinos intensos e uma dieta severa”, disse Iara que conquistou vários títulos justamente no final de semana onde completou 35 anos. “Meu aniversário foi no dia 10 de junho”, revelou. “Para o Overall do Paulista eu disputei mas não ganhei. Mas a competidora que estava disputando comigo, me usou como referência para melhorar o seu físico e vir mais competitiva para o Paulista. No dia anterior eu levei o top 1 e ela o top 2 da categoria que disputamos. Depois, ela me chamou no Overall dela para cantar o “parabéns” para mim no palco. Foi emocionante”, lembrou.

Agora, após ser picada pelo “vírus” da competitividade, Iara relevou que pretende continuar em competições de fisiculturismo. “Estou em um grupo forte e após estas conquistas, vou me empenhar ainda mais para tentar ser a melhor da região em minha categoria. Quem sabe, do Estado”, finalizou.

CONQUISTAS

Além de Iara, as conquistas dos demais participantes foram as seguintes:

Sandro Rodriquez

Top 1 - Classic Physique Estreantes

Top 5 - Fisiculturismo Clássico Estreantes

Top 3 - Classic Physique Paulista

Top 6 - Fisiculturismo Clássico Paulista

Cainã Nicoletti

Top 4 - Men’s Physique Estreantes

Top 5 - Men’s Physique Paulista

Júnior Vich

Top 7 - Classic Physique Estreantes

Top 5 - Classic Physique Paulista

Igor Andreolli

Top 6 - Fisiculturismo Clássico Estreantes

Top 6 - Classic Physique Estreantes

Top 6 - Fisiculturismo Clássico Paulista

Top 6 - Classic Physique Paulista

