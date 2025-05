São-carlense busca pódio no Pan-Americano de Triathlon

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

São-carlense vai em busca de pódio no Pan-Americano - Crédito: Divulgação

O triatleta são-carlense Kauã Danelli estará competindo nos dias 6 e 7 de junho no Campeonato Pan-Americano de Triathlon, que acontece em Calima, na Colômbia.

Kauã, devido aos expressivos resultados obtidos na temporada, faz parte da Seleção Brasileira Júnior de Triathlon e a perspectiva é que ele possa lutar por pódio. Otimista, acredita que tem condições de tentar até uma vitória.

Integrante da equipe Sesi São Carlos, o triatleta tem um belo currículo de conquistas, como campeão paulista Youth em 2022, campeão paulista júnior em 2023 e 2024, campeão do Troféu Brasil, campeão do GP Extremem 2º lugar nos Jogos da Juventude 2024, 3º lugar nos Jogos da Juventude misto 2024, 3º lugar no Campeonato Brasileiro em 2024.

Leia Também