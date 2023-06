São-carlense busca o título de campeão no boxe paulista

Hooligan treinou forte e garante estar preparado: “vou em busca da vitória” - Crédito: Divulgação

Muita adrenalina e emoção. Assim promete ser o Beer Fight Music, que será realizado na noite deste sábado, 10, em Ribeirão Preto. O são-carlense Henrique Arcanjo "Hooligan", 28 anos, treinado por Ronildo Moura, vai competir na categoria cruzador (80 a 86 quilos) e terá como adversário Lucas Stiller, da Boxing Club de Ribeirão Preto.

Serão 14 lutas, sendo que em quatro, vai estar em disputa o cinturão. E Hooligan vai em busca da glória em um evento que é considerado um dos maiores do boxe da região e será na Cervejaria Invicta. Durante os combates terá shows de rock e food trucks. Ingressos podem ser adquiridos pelo link https://quero2ingressos.com.br/events/beer-fight-music-taxa-zero-cervejaria-invicta26052023062611.

MUITA COMPETITIVIDADE

Arcanjo "Hooligan" treinou forte para a competição e promete empenho. Sua meta é vencer e buscar o título em sua categoria. Se dedica desde 2008 às artes marciais e é atleta em três modalidades esportivas: boxe, muay thai e kickboxing.

“O caminho que escolhi não é fácil não é para qualquer um, mas foi a única maneira que aprendi a lidar com vida. Estar disposto a sacrificar o corpo com lesões, fraturas, colecionando cicatrizes em troca de medalhas e troféus. Mas para mim, vale a pena, pois me sinto realizado com as vitórias. Porém, aprendi a aceitar as derrotas. No dia seguinte, levando a cabeça e sigo em frente, mesmo dor, cansado e exausto”, disse o lutador são-carlense, salientando que sofre com depressão e há anos procurou por ajuda médica, psicológica e espiritual. “Cheguei a ser diagnosticado com transtornos mentais, lutando contra eu mesmo todo santo dia”, revelou.

Mas no esporte encontra a luz que necessita para respirar fundo e seguir sua jornada e nos treinos, foca sua mente, sua alma e seu coração. É minha terapia e alivia meu sofrimento e traz a paz que eu preciso. Lutei a minha vida toda, aprendi a ser forte e escolher viver”, afirmou, salientando ainda que é voluntário em um projeto social. “Sou professor no Proara, no Cidade Aracy. Dou aulas de boxe e retribuo com carinho tudo que aprendi com meus mestres, ajudando outras pessoas da mesma forma que eles me ajudam. Agradeço a Deus por eles não desistirem de mim quando eu pensei em desistir e tenho maior respeito e admiração por todos. Vou dar o melhor de mim nessa competição e vou honrar meus treinadores e busca o título de campeão”, finalizou o combativo lutador são-carlense.

“IR PARA CIMA”

De acordo com o técnico Ronildo Moura, técnico de Hooligan de muay thai e MMA entre 2014 e 2016 na época do Clube de Lutas, o são-carlense se caracteriza como um lutador que gosta de partir pra cima, é agressivo no combate. “Eu estou parado como treinador de competição há um bom tempo, mas aceitei há algumas semanas esse desafio de estar junto com o Hooligan nessa competição como treinador e corner devido à vontade e força que ele sempre teve nos treinos. E, além disso, ele já é um atleta experiente. Apesar do pouco tempo que tive, assimilou bem o que tenho passado visando lapidar seu jogo. Acredito que ele fará uma boa luta, resultado da dedicação natural que ele tem nos treinos. Se Deus quiser ele voltará com mais essa vitória no currículo”, disse.

Já Anderson Machado, que também prepara o são-carlense para os combates, Hooligan retornou aos treinos com uma mentalidade e postura diferente com vontade de superar as seus próprios limites. “E o reflexo disso é sua evolução nos treinos e lutas. Podem esperar uma grande batalha de um grande guerreiro para esse evento”, garantiu Machado.

Leia Também